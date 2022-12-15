В ближайшее время в Минске откроется первый супербыстрозарядный комплекс заправочных станций

В Минске скоро появится первый супербыстрозарядный комплекс заправочных станций. Белоруснефтьв соответствии с указом Президента назначена национальным оператором.

"Сегодня сеть электрозаправочных станций насчитывает более 600 единиц. И мы намерены в ближайшие годы наращивать наши возможности по обеспечению потребителей услугами в области зарядной инфраструктуры", - БелТАцитируетслова генерального директора компании Александра Ляхова.

Так, в ближайшее время Белоруснефтьоткроет современный объект - супербыстрозарядный комплекс заправочных станций в Минске.

"И это будет тренд ближайших лет, потому что потребитель уже сегодня нуждается в быстрозарядной инфраструктуре", - отметил он.