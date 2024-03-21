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В ближайшие десятилетия население Земли начнет сокращаться
Население планеты в ближайшие десятилетия начнет сокращаться впервые с пандемии чумы в XIV веке. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на исследование в журнале Lancet, сообщаетРИА Новости.
Из-за пандемии чумы, которую называли черной смертью, в XIV веке население Земли сократилось с 400 млн до 350 млн человек, при этом Европа потеряла примерно треть жителей. В истории это считается единственным периодом, когда численность населения планеты снизилась.
"Мировое население, как ожидается, сократится впервые со времени "черной смерти" из-за резкого снижения показателей рождаемости", - пишет Telegraph.
Издание отмечает, что для стабильного роста населения Земли рождаемость должна составлять 2,1 ребенка на женщину. Авторы Lancet указывают, что по прогнозу к 2050 году этот показатель упадет до 1,83, а к 2100 году - 1,59. В журнале также сообщается, что лидерами по рождаемости в 2021 году стали страны Африки. Например, индекс рождаемости в Чаде составил 6,99.
В Telegraph заявили, что такая ситуация потребует реорганизации всех элементов общества, начиная от продовольственной безопасности и заканчивая инфраструктурой стран.
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