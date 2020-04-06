В ближайшие дни будет солнечно и без осадков

Генеральная репетиция весны. Так назвали белорусские синоптики теплую погоду, которую в нашу страну несет антициклон. В ближайшие дни будет солнечно, без осадков. В связи с этим возрастает угроза лесных пожаров, поэтому специалисты просят быть осторожнее с огнем. Воздух днем будет прогреваться до 23 тепла.Но уже с пятницы на смену теплу придет холодный фронт. Он принесет небольшой снег. А температура не превысит 13 градусов.



