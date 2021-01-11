В ближайшие дни в Беларуси будут морозы

Наталья Клевец, начальник отдела службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии: "Прошедший год у нас был самым теплым на территории РБ, его температура была 9,5, что превышало норму на 2,4 градуса. Аномально теплой была зима 2019-2020 года и все три летних месяца имели положительную температуру и превышали норму более чем на 5 градусов. Из сезонов очень выделяется осень, она также была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Мы отмечаем на данный момент температура и по земному шару, и в Беларуси будет расти".