ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В ближайшие дни в Беларуси ожидается похолодание, дожди и мокрый снег

В прогнозах дожди, мокрый снег и гололедица. В ближайшие дни погода в Беларуси резко испортится. В субботу, 26 марта, еще тепло, но с осадками и сильным ветром (порывы до 20 метров в секунду). Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, ночью в воскресенье ожидается до 7 мороза.

В целом температурный фон до конца марта ожидается ниже климатической нормы. Прохладными будут и первые апрельские дни.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все