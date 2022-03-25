В ближайшие дни в Беларуси ожидается похолодание, дожди и мокрый снег

В прогнозах дожди, мокрый снег и гололедица. В ближайшие дни погода в Беларуси резко испортится. В субботу, 26 марта, еще тепло, но с осадками и сильным ветром (порывы до 20 метров в секунду). Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, ночью в воскресенье ожидается до 7 мороза.