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В ближайшие год-два существенно изменятся обычные поликлиники

О том, что в ближайшие год-два существенно изменятся обычные поликлиники, профильный министр рассказал в проекте "Разговор у Президента". Например, создание единой информационной платформы позволит снизить наплыв пациентов и упростит получение медицинских документов. Будут пересмотрены подходы к организации работы первичного звена здравоохранения: проанализируют функционал медперсонала и его нагрузку. У граждан появится возможность получить консультацию в приемных покоях многопрофильных больниц, что также частично разгрузит участковых врачей.

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