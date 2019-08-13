О том, что в ближайшие год-два существенно изменятся обычные поликлиники, профильный министр рассказал в проекте "Разговор у Президента". Например, создание единой информационной платформы позволит снизить наплыв пациентов и упростит получение медицинских документов. Будут пересмотрены подходы к организации работы первичного звена здравоохранения: проанализируют функционал медперсонала и его нагрузку. У граждан появится возможность получить консультацию в приемных покоях многопрофильных больниц, что также частично разгрузит участковых врачей.