В ближайшие пять лет на здравоохранение в Беларуси будет направляться не менее 4% ВВП

Понятно, что ожидания, которые возлагают жители страны на ближайшие 5 лет, не взялись из ниоткуда. В предшествующие годы развития сформирован серьезный задел, который позволяет воспринимать все те пожелания, которые мы только что услышали, не как эфемерные мечты, а как вполне реальную перспективу.

В грядущую пятилетку в Беларуси планируют полностью завершить модернизацию системы здравоохранения.

Медицина должна стать доступнее, а качество услуг в регионах - максимально приближенным к столичному.

Среди приоритетов - также меры по укреплению репродуктивного здоровья и формирование культуры здорового образа жизни. Но обо всем по порядку.

Доступность и качество - то, что традиционно отличает белорусскую медицину. На укрепление такого имиджа и будут работать в ближайшей пятилетке.

Конечно, свой отпечаток на планы наложил COVID-19. Среди основных акцентов - профилактика инфекционных заболеваний, минимизация последствий коронавирусной инфекции у переболевших, их реабилитация и профилактика дальнейших заражений.

8 поликлиник, 11 больниц

Для максимального охвата медицинскими услугами планируется создать 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи. В стране возведут 8 поликлиник и 11 областных клинических больниц.

Ставка - на комфорт, поэтому проект "Заботливая поликлиника" продолжится. В процессы лечения будут внедрять и цифровые технологии - это даст толчок для развития телемедицины. Все это должно прийтись по вкусу и зарубежным пациентам: экспорт медицинских услуг увеличится не менее чем в полтора раза.

Продолжительность жизни - 76 с половиной лет

Обеспеченность населения практикующими врачами увеличится до 49 на 10 тысяч человек населения. Главным результатом этих мер станет повышение ожидаемой продолжительности жизни белорусов до 76 с половиной лет.