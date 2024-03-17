18 марта в Беларуси будет преобладать облачная погода

Дождь и до плюс 9 градусов ожидается 18 марта в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет преобладать облачная погода. На большей части территории ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, днем - с переходом на северный слабый до умеренного.

