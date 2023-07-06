В ближайшие три года устранят недостатки в системе здравоохранения Минска

Более 250 млн рублей выделят в ближайшие три года на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран. На заседании по вопросам развития сферы присутствовала Наталья Кочанова. В ходе мониторинга в некоторых учреждениях здравоохранения находили до 75 % нарушений. Устранить их можно было за два дня. Среди выявленных проблем есть и такие, как установление инвалидности, получение направления на реабилитацию, а также качество медуслуг и несоблюдение санитарно-гигиенических норм.