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В ближайшие три года устранят недостатки в системе здравоохранения Минска
Более 250 млн рублей выделят в ближайшие три года на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран. На заседании по вопросам развития сферы присутствовала Наталья Кочанова. В ходе мониторинга в некоторых учреждениях здравоохранения находили до 75 % нарушений. Устранить их можно было за два дня. Среди выявленных проблем есть и такие, как установление инвалидности, получение направления на реабилитацию, а также качество медуслуг и несоблюдение санитарно-гигиенических норм.
Сейчас фиксируется по итогам работы июня таких нарушений до 15 %. Часть нарушений устранима путем текущего ремонта, каких-то несложных манипуляций, а часть требует более серьезного вложения. По предварительным оценкам, это около 250 млн рублей запланированных на ближайшие 3 года.
В этом году планируется открытие нового блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток при МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, а также урологического корпуса 4-й больницы.
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