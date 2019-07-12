В ближайшую неделю на тепло рассчитывать не приходится

Плюс 16 - плюс 22, дождь и грозы. Синоптики сделали неутешительный прогноз на вторую декаду июля. Первая была на 2 - 6 градусов ниже климатической нормы. Несмотря на то, что осадки были практически каждый день, это около нормы для данного периода. Так холодно в середине лета, говорят специалисты, в Беларуси не было 20 лет.