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В ближайшую неделю на тепло рассчитывать не приходится

Плюс 16 - плюс 22, дождь и грозы. Синоптики сделали неутешительный прогноз на вторую декаду июля. Первая была на 2 - 6 градусов ниже климатической нормы. Несмотря на то, что осадки были практически каждый день, это около нормы для данного периода. Так холодно в середине лета, говорят специалисты, в Беларуси не было 20 лет.

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