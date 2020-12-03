3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В блогосфере отреагировали на провальное интервью главы одного из фондов из серии "Заграница Вам поможет"
На такие же "легкие деньги" рассчитывали и те, кто последовал призыву телеграм-каналов уволиться с госпредприятий. Фигурировали даже какие-то фонды из серии "Заграница Вам поможет". Вот только платить, как оказалось, никто и не собирался. А те, кто поддался призыву манипуляторов, уже горько об этом жалеют. Вот как в блогосфере отреагировали на провальное интервью главы одного из таких фондов, после которого все встало на свои места.
А что остается вам, невероятным? Работу потеряли, штрафы за нарушение общественного порядка вы платите за свой счет. Вам обещали бесплатные юридические услуги и выгодное трудоустройство? Приведите хоть один пример. Или думаете, что вас там ждут?
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера