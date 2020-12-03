В блогосфере отреагировали на провальное интервью главы одного из фондов из серии "Заграница Вам поможет"

На такие же "легкие деньги" рассчитывали и те, кто последовал призыву телеграм-каналов уволиться с госпредприятий. Фигурировали даже какие-то фонды из серии "Заграница Вам поможет". Вот только платить, как оказалось, никто и не собирался. А те, кто поддался призыву манипуляторов, уже горько об этом жалеют. Вот как в блогосфере отреагировали на провальное интервью главы одного из таких фондов, после которого все встало на свои места.