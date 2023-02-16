В БНТУ прошел открытый диалог: "Женщина в мужской профессии", говорили об особенностях профессионального пути девушек в разных областях жизни страны

Около 20 лет моя служба была в органах внутренних дел в должности участкового по делам несовершеннолетних и пресс-секретаря Министерства внутренних дел. 23 года в погонах и в одном строю с мужчинами, и выполнение задач для всех абсолютно было равное. Мы доказываем то, что нет грани и градации тоже. Мы готовы присутствовать в любой отрасли и доказать это не на словах, а на деле.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома