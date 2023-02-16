3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В БНТУ прошел открытый диалог: "Женщина в мужской профессии", говорили об особенностях профессионального пути девушек в разных областях жизни страны
О роли женщины в современном мире и ее профессиональной реализации говорили накануне в БНТУ. Присутствие прекрасной половины человечества в реальном секторе экономики, востребованность технического образования среди девушек. Эти темы обсудили во время открытого диалога представители молодежи первичной организации Белорусского союза женщин БНТУ и приглашенные гости. Говорили также об особенностях профессионального пути девушек в разных областях жизни страны. Участницы диалога делились опытом своей работы в "не женской" на первый взгляд сфере и рассказывали о выборе направления для учебы.
В 10-м классе я определилась с предметами. Профильные - математика, английский и русский. Это, в принципе, все сводится к экономисту. Но для обычного экономиста мне было скучно. У меня есть крестный папа (военнослужащий), он вовремя подсказал, посоветовал - и получилось вот так.
Около 20 лет моя служба была в органах внутренних дел в должности участкового по делам несовершеннолетних и пресс-секретаря Министерства внутренних дел. 23 года в погонах и в одном строю с мужчинами, и выполнение задач для всех абсолютно было равное. Мы доказываем то, что нет грани и градации тоже. Мы готовы присутствовать в любой отрасли и доказать это не на словах, а на деле.
Нужно популяризировать профессии, которые связаны с трудом на производстве. Именно такие профессии, которых нам сейчас не хватает. Потому что все мы знаем условно, что такое получить высшее образование и пойти работать куда-то. Нужны люди труда, которые будут работать на производственных предприятиях, люди, которые будут создавать внутренний валовой продукт, который нам жизненно необходим, и наше благосостояние.
Участницы также задавали спикерам вопросы и делились взглядами на обсуждаемую тему.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов