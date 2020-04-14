В БНТУ в будущем учебном году появятся новые специальности

"Будет набор по четырем дополнительным направлениям: "Проектирование и эксплуатация атомных станций", "Экономическая безопасность", "Промышленный дизайн", "Электрический и автономный транспорт". Эти специальности необходимы нашей стране", - рассказал первый проректор БНТУ Георгий Вершина.



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