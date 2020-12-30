В Бобруйске и Шклове выбрали делегатов на VI Всебелорусское народное собрание

Полным ходом идет подготовка к одному из главных политических событий следующего года - Всебелорусскому народному собранию. Участие в народном вече примут и делегаты от Бобруйского района - накануне выбрали 6 человек на очередной сессии районного Совета депутатов. Выбранные делегаты принимали активное участие в работе общественных приемных и диалоговых площадок. Каждый из них знает, какие сейчас проблемы волнуют граждан.