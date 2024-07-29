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В Бобруйске из-за порыва ветра на женщину упало дерево - первыми на помощь пришли прохожие

В Бобруйске из-за порыва ветра на женщину упало дерево - первыми на помощь пришли прохожие

В Бобруйске из-за порыва ветра на женщину упало дерево. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

В Бобруйске на ул.Советской из-за порыва ветра на женщину 1946 года рождения упало дерево. До прибытия спасателей прохожие помогли ей выбраться из-под веток. Бобруйчанка госпитализирована. Также в Бобруйске поврежден автомобиль.

По состоянию на 17.00 в области спасатели совершили 18 выездов на уборку деревьев.

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