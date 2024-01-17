Бегал с ножом по магазину. В Бобруйске милиционеры задержали буйного местного жителя. Оказалось, что конфликт между мужчинами случился раньше. В автобусе выпивший 50-летний пассажир стал учить жизни школьницу, на просьбу парня оставить девочку в покое, мужчина стал реагировать неадекватно. Чтобы избежать конфликта, 22-летний парень вышел из автобуса. Но дебошир стал преследовать пассажира, догнал его в магазине и у кассы достал нож. Продавцы, завидев буйного клиента, нажали тревожную кнопку. Вскоре посетитель скрылся, его милиционеры задержали дома. По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.