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В Бобруйске мужчина попытался напасть с ножом на милиционеров - применено оружие

В Бобруйске мужчина попытался напасть с ножом на милиционеров. Правоохранителям пришлось применить оружие.

Накануне вечером на линию "102" поступило сообщение от местной жительницы: мужчина на улице с ножом наносит повреждения автомобилям и угрожает прохожим. На месте происшествия сотрудники департамента охраны потребовали у агрессора бросить оружие на землю, но тот отказался. Когда дебошир направился в сторону милиционеров с ножом, те произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего - по ногам нападавшего.

Упав, злоумышленник попытался совершить попытку суицида, которую предотвратили правоохранители. После чего они оказали ему первую медицинскую помощь. Затем 44-летний бобруйчанин был доставлен в учреждение здравоохранения
Анатолий Сафанович, замначальника департамента охраны МВД Беларуси

Правовую оценку действиям задержанного даст Следственный комитет.

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