В Бобруйске мужчина попытался напасть с ножом на милиционеров - применено оружие

Накануне вечером на линию "102" поступило сообщение от местной жительницы: мужчина на улице с ножом наносит повреждения автомобилям и угрожает прохожим. На месте происшествия сотрудники департамента охраны потребовали у агрессора бросить оружие на землю, но тот отказался. Когда дебошир направился в сторону милиционеров с ножом, те произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего - по ногам нападавшего.