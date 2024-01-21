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В Бобруйске мужчина попытался напасть с ножом на милиционеров - применено оружие
В Бобруйске мужчина попытался напасть с ножом на милиционеров. Правоохранителям пришлось применить оружие.
Накануне вечером на линию "102" поступило сообщение от местной жительницы: мужчина на улице с ножом наносит повреждения автомобилям и угрожает прохожим. На месте происшествия сотрудники департамента охраны потребовали у агрессора бросить оружие на землю, но тот отказался. Когда дебошир направился в сторону милиционеров с ножом, те произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего - по ногам нападавшего.
Упав, злоумышленник попытался совершить попытку суицида, которую предотвратили правоохранители. После чего они оказали ему первую медицинскую помощь. Затем 44-летний бобруйчанин был доставлен в учреждение здравоохранения
Правовую оценку действиям задержанного даст Следственный комитет.
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