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В Бобруйске начальник отдела почтовой связи похитила со счета предприятия Br490 тыс.

В Бобруйске начальник отдела почтовой связи похитила со счета предприятия Br490 тыс.

В Бобруйске начальник отдела почтовой связи похитила со счета предприятия Br490 тыс., пишет БЕЛТА.

В апреле этого года бобруйчанка была временно назначена начальником отделения почтовой связи. Пока основного руководителя не было на месте, она решила незаконно присвоить себе деньги предприятия. 30-летняя злоумышленница была уверена в том, что в выходные служба внутреннего контроля не следит за финансовыми операциями, и в течение нескольких дней совершала переводы на свою банковскую карту.

Обвиняемая спускала деньги на биржу, однако вскоре ее баланс стал отрицательным. Это подтолкнуло злоумышленницу воспользоваться деньгами предприятия. Преступление выявилось во время контрольных мероприятий, которые проводило руководство. Звонок правоохранителям поступил незамедлительно.

Бобруйчанка находится под стражей. Ее обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере. Имущество злоумышленницы арестовано.

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