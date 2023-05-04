В Бобруйске начальник отдела почтовой связи похитила со счета предприятия Br490 тыс.

В апреле этого года бобруйчанка была временно назначена начальником отделения почтовой связи. Пока основного руководителя не было на месте, она решила незаконно присвоить себе деньги предприятия. 30-летняя злоумышленница была уверена в том, что в выходные служба внутреннего контроля не следит за финансовыми операциями, и в течение нескольких дней совершала переводы на свою банковскую карту.