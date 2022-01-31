В Бобруйске сотрудники наркоконтроля задержали двух братьев

В Могилевской области за месяц выявили 5 нарколабораторий по выращиванию конопли. Всего изъято готовой к употреблению марихуаны весом почти 3 кг. Один из последних фактов в Бобруйске. Там 26 января сотрудники наркоконтроля задержали двух братьев 33 и 44 лет. В квартире и частном доме мужчины оборудовали помещения для изготовления запрещенного зелья. Теперь оба стали фигурантами уголовного дела за незаконный оборот наркотиков.