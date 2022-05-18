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В Бобруйске задержан наркокурьер, ему грозит до 20 лет лишения свободы

В Бобруйске задержали наркокурьера - у него нашли полкило психотропа. Как сообщают в милиции, в поле зрения оперативников попал 21-летний местный житель. Он забрал на территории района оптовую партию наркотиков для фасовки на дозы и дальнейшей продажи. В телефоне подозреваемого были и координаты 32 готовых закладок. Всего в тайниках и в квартире парня изъято более 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Фигурант не работает, имеет судимость за грабеж. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
Вадим Боложко, начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома

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