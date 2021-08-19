ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят

В Бобруйском районе лесники спасли трех рысят и передали могилевскому зоосаду. Животные прошли оздоровление. После чего новых жителей переселили в специальные вольеры. У рысят хороший аппетит, они любят играть и быстро растут. Поэтому специалисты задумываются над расширением нового дома.

Сейчас специалисты зоосада подбирают имя рысятам - девочку уже назвали Марой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все