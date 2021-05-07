В. Богдан: В Беларуси много талантливых и самобытных людей, достойных стать героями ТВ-шоу

Возможно, роли радио и телевидения и поменялись. Но, тем не менее, их смотрят, пусть иногда даже и фоном - ты остановился, посмотрел и пошел дальше. Но все это будет: и радио, и телевидение будут существовать долго. И они будут вынуждены трансформироваться. Но это на благо зрителя.



Владимир Богдан, ведущий Белтелерадиокомпании