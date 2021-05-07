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В. Богдан: В Беларуси много талантливых и самобытных людей, достойных стать героями ТВ-шоу
В Беларуси много ярких, интересных и самобытных людей, которые достойны того, чтобы стать героями шоу на телевидении. Тем более что новые выпуски программы "Я хочу это увидеть!" на телеканале "Беларусь 3" планируют посвятить не только колориту регионов нашей страны, но и талантам его жителей. Об этом сегодня в эфире "Скажинемолчи" рассказал популярный теле- и радиоведущий Владимир Богдан. Сегодняшний выпуск проекта получился вдвойне символичным и праздничным, ведь он совпал с Днем работников радио и телевидения. По словам Владимира Богдана, в эпоху информационных технологий и высокой конкуренции в медиапространстве само телевидение как СМИ и как глобальное явление будет еще долго удерживать высокие позиции и привлекать аудиторию.
Возможно, роли радио и телевидения и поменялись. Но, тем не менее, их смотрят, пусть иногда даже и фоном - ты остановился, посмотрел и пошел дальше. Но все это будет: и радио, и телевидение будут существовать долго. И они будут вынуждены трансформироваться. Но это на благо зрителя.
Брутальность и рок-н-рол с мотоциклами, но и строгий костюм в офисе. Как при разнообразии образов оставаться настоящим мужчиной. Емкие и интересные комментарии гостя проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь1", а также в Telegram-канале программы.
Другие выпуски проекта "Скажинемолчи" здесь.
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