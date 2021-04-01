В больнице Белоозерска разрабатывают индивидуальные программы для восстановления после COVID-19

За сутки в Беларуси плюс 1 236 пациентов с COVID-19, выписаны 1 308 человек. Кстати, восстанавливаться после болезни помогает курс реабилитации.Так, в больнице Белоозерска Брестской области разрабатывают даже индивидуальные программы. К каждому пациенту особый подход. В отделении можно пройти лазерную, магнитную или световую терапию. Мария Тройнич подробнее.



Тренер обязательно в халате, а вход в зал только в масках.





Дыхательную гимнастику пациенты реабилитационного отделения больницы Белоозерска проходят каждый день

И еще минимум два раза занимаются в палате по специально разработанной карте. Те, кому пока тяжело стоять, делают упражнения сидя. Валентина Хлевец перенесла тяжелую форму коронавируса. Была в реанимации на искусственной вентиляции легких. По словам врачей, когда неделю назад женщину привезли на реабилитацию, она была настолько слаба, что даже не могла встать с кровати.

Сейчас женщина уже может самостоятельно передвигаться по палате и даже занимается на тренажерах. А чтобы после ИВЛ быстрее восстановился голос, с ней индивидуально занимается логопед. И такой особый подход в реабилитационном отделении больницы применяют к каждому пациенту. Программу разрабатывают в зависимости от степени тяжести перенесенного недуга и сопутствующих заболеваний. Кроме дыхательной гимнастики и тренажерного зала можно пройти световую, магнитную или лазерную терапию. А еще массаж. После него улучшается кровообращение, передается тепло вглубь, и заживление будет происходить лучше. В среднем реабилитация длится две недели. Работу организовали так, чтобы все процедуры можно было пройти в одном отделении.

В качестве одной из профилактических мер в больнице строго ограничили перемещение пациентов

Выходить из палаты можно только в санузел или на процедуры. Переходить из отделения в отделение или за территорию учреждения запрещено. Больных коронавирусом в стационаре Белоозерской больницы сейчас нет. Таких пациентов направляют в Брест. А уже после лечения на реабилитацию может попасть любой желающий. И бесплатно.