В больнице скорой помощи откроют новый ангиографический кабинет

Новый современный ангиографический кабинет откроют в ближайшее время в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан, сообщает агентство "Минск-Новости " .

Она добавила, что в июле 2022 года во второй городской больнице появился современный ангиографический кабинет, ориентированный на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма и проводимости. Это единственный в республике такой кабинет.