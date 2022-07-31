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В больнице скорой помощи откроют новый ангиографический кабинет
Новый современный ангиографический кабинет откроют в ближайшее время в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан, сообщает агентство "Минск-Новости ".
"С открытием этого кабинета увеличится возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом", – отметила Елена Богдан.
Она добавила, что в июле 2022 года во второй городской больнице появился современный ангиографический кабинет, ориентированный на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма и проводимости. Это единственный в республике такой кабинет.
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