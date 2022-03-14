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В больнице Жодино новый компьютерный томограф
Оснащение клиник центрального региона. В больнице Жодино открыли кабинет компьютерной томографии благодаря финансовой поддержке БелАЗа. Теперь горожане смогут бесплатно проходить необходимые дополнительные обследования. Раньше для этого надо было ехать в соседний Борисов. Аппарат КТ разместился в хирургическом корпусе. В томографе используется детектор, который формирует максимально точный рисунок. Плюс он эффективно ловит рентген-потоки и снижает лучевую нагрузку на пациентов.
В условиях нашего учреждения важна диагностика нарушения мозгового кровообращения, объемные образования в головном мозге, процессы в брюшной полости. Все это станет доступно в плане диагностики буквально уже сразу. Скорость вращения элементов настолько высока, что позволяет в короткий промежуток времени провести обследование. А это естественно экспозицию лучевую уменьшает. Специалисты уже научились на нем работать, впереди еще будут у нас мастер-классы.
2022 ознаменуется еще открытиями объектов здравоохранения в Борисове и Минском районе. Компьютерные томографы будут введены в Дзержинске, Молодечно, Столбцах. Плюс в Дзержинске МРТ. Также переоснащение лапароскопическими стойками, эндоскопами, УЗИ - все это будет продолжено.
Развитие региональной медицины
В конце февраля систему здравоохранения Жодино усилила и новая детская поликлиника. В 4-этажном здании на 300 посещений в смену самое современное оборудование. Например, 2 аппарата ультразвукового исследования, эндоскопический комплекс. Кроме педиатрической службы, здесь и отделение реабилитации, 2 бассейна, а также зал лечебной физкультуры.
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