В больнице Жодино новый компьютерный томограф

В условиях нашего учреждения важна диагностика нарушения мозгового кровообращения, объемные образования в головном мозге, процессы в брюшной полости. Все это станет доступно в плане диагностики буквально уже сразу. Скорость вращения элементов настолько высока, что позволяет в короткий промежуток времени провести обследование. А это естественно экспозицию лучевую уменьшает. Специалисты уже научились на нем работать, впереди еще будут у нас мастер-классы.

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы