Слова благодарности за самоотверженную работу и помощь пациентам. Сегодня в Большом театре Беларуси чествовали лучших специалистов здравоохранения. Ко Дню медицинского работника около 200 наград и почетных грамот вручены руководителям и сотрудникам учреждений здравоохранения, а также представителям разных сфер медицины и формации. Кстати, на этой неделе для медицинских работников откроют общежитие на 86 мест. Завтра в Вилейке заработает кабинет компьютерной томографии, а в пятницу - в Молодечно.