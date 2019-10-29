В Большом театре Беларуси продолжается информационная кампания #Искусстводляздоровья

Основная задача - развеять мифы о ВИЧ и ознакомить с антиретровирусной терапией. Семинар по профилактике заболевания сегодня прошел для артистов оперы и балета. В ближайшее время его проведут для зрителей. Классическому танцу обучат в том числе людей с вирусом иммунодефицита.



Завершится информационная кампания в Большом 1 декабря. Во Всемирный день борьбы со СПИДом на сцене театра зрители увидят хореографическую притчу о любви – балет "Орр и Ора. Люди и птицы".



