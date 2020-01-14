В Большом театре Беларуси прошел 11-й новогодний бал

Этой ночью белорусы встретили старый Новый год. В Большом театре прошел 11-й новогодний бал. Масштабное танцевальное торжество посетило более тысячи гостей. Квитки приобретали в США, Франции, Японии, Нидерландах и Швейцарии.



Эмоции торжества и его ритмы - в репортаже Лидии Заблоцкой.





Рождественский Голливуд и атмосфера XVIII века - микс новогоднего бала в Большом театре

Каждый, кто провел эту ночь в Большом театре, не только насладился атмосферой XVIII века, но и попал в рождественский Голливуд. Здесь на импровизированной красной дорожке щеголяли Монро и Чаплин. А после вместе с парами - кстати, их было 156 - танцевали мазурку и польку.

156 пар приняли участие в балу

Геометрию движений и набор танцевальных па они стали изучать еще в октябре. Специально для желающих - еженедельные репетиции от мастеров Большого. Как итог, на торжественном балу семь номеров - от мазурки до сложного вальса.

Мастера Большого провели для зрителей танцевальный ликбез

Зрители тоже смогли наверстать упущенное. Сразу после бала-открытия - мастер-класс для новичков.

Для тысячи зрителей - музыкальные викторины, гадания, игра в "Мафию"

И это не единственная зона активностей. На более чем двух тысячах квадратных метров - десятки развлечений. Каждый мог проверить свои знания в голливудской музыке. Или с незнакомцами вычислить "мафию".

Оперные голоса Большого театра исполнили мировые хиты

Под бой курантов концерт-сюрприз. Голоса Большого на одну ночь сменили репертуар и запели мировые хиты на главной сцене. Не обошлось без эстрады и джаза. Такое в Большом редко увидишь.

Среди гостей встречаем и Санту. Специально для вас получили прогноз на 2020.

А далее классику сменили шик и блеск Голливуда. Торжество продолжили Чаплин-балом и караоке.