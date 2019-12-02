В Большом театре Беларуси завершилась кампания "Искусство для здоровья"

В Большом театре Беларуси во Всемирный день борьбы со СПИДом завершилась кампания "Искусство для здоровья". Она стартовала 10 октября с подписания Меморандума между театром, Фондом Рудольфа Нуреева и ЮНЭЙДС (Объединенной Программой ООН по ВИЧ/СПИДу в Беларуси). Накануне в фойе Большого театра открыли экспозицию - фотовыставку, посвященную Нурееву (легендарный артист балета умер от СПИДа). Затем зрители увидели благотворительный балет - хореографическую притчу о Любви - "Орр и Ора. Люди и Птицы" в постановке Александры Тихомировой.



Часть средств от продажи билетов пойдет на поддержку людей, живущих с ВИЧ. Медикаментозное лечение во всем мире получают 24 с половиной миллиона инфицированных людей.



