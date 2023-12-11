В Большом театре прощаются с народной артисткой Беларуси Людмилой Бржозовской

В Большом театре Беларуси прощаются с дивой академической сцены Людмилой Бржозовской. Народной артистки Беларуси не стало на 77-м году жизни. Балерина получила гордый титул всего в 29 лет и в статусе примы служила подмосткам Большого два десятилетия.

Выпускница Белорусского хореографического училища первой засияла в культовых партиях балетов - "Кармен-сюита", "Сотворение мира", "Спартак", "Щелкунчик" и других. Ее па вдохновляли итальянского режиссера Дзеффирелли.

Бржозовская не рассталась с пуантами после финала танцевальной карьеры. Стала репетитором. За 60 лет в большом искусстве Людмила Бржозовская вырастила плеяду народных артистов.