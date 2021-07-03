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В большую концертную площадку сегодня превратился Витебск

На Аллее воинской славы в исполнении духового оркестра звучали мелодии разных лет, на площади Победы праздничную концертную программу презентовали творческие коллективы города. Жители могли стать зрителями фестиваля автозвука, школьники - конкурса рисунков на асфальте.

В 22:55 жителей областного центра приглашают снова прийти на главную площадь, чтобы вместе спеть государственный гимн и увидеть салют в честь главного государственного праздника!


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