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В БООР увеличат количество егерей и охотоведов за счет сокращения руководителей - Шуневич
Во время доклада председателя Белорусского общества охотников и рыболовов Игоря Шуневича Президенту Республики Беларусь основное внимание было уделено комментариям к новой редакции Устава БООР. Об этом руководитель общества рассказал в программе "Разговор у Президента".
Предварительно большинство вопросов было согласовано и обсуждалось в министерствах и ведомствах, сопричастных к этому процессу, отметил Шуневич. Изменения в устав рассматривались вСовете Министров, в белорусских охотничьих коллективах, поскольку принимаются достаточно кардинальные изменения в штатном построении общества и структурировании управленческой вертикали. "Конечно же, я докладывал главе государства об этих новеллах. Большинство из них было тут же одобрено и поддержано", - сказал руководитель БООР.
По его словам, Президент был готов к разговору. Там, где были сомнения, они были развеяны и был найден оптимальный на сегодня вариант, безболезненный для всего процесса.
"Устав готов, он в правительстве, - сказал Шуневич. - Очень надеюсь на то, что правительство его нам завизирует до конца этого года, чтобы сам процесс реформирования мы уже полноправно начали с 2024 года. Такие сроки установлены главой государства".
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Исполнительный аппарат БООР составляет чуть меньше 40 человек, он варьируется - плюс-минус единица. "В целом по республике это почти 700 человек, из которых одна треть - это руководители. Одно из направлений реформы - сокращение количества руководителей, создание новых должностей: егерей, охотоведов, старших охотоведов, то есть тех людей, которые непосредственно обеспечивают процессы охоты и удовлетворяют потребности в таком количестве. Именно для этого, собственно, затеяли реформы", - отметил Игорь Шуневич.
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