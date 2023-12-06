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В Борисове деревья укутывают в теплые шарфики

Теплые вязаные наряды - для деревьев. Зимнюю одежду восьмой год подряд создают сотрудники Борисовской центральной районной библиотеки! Ярнбомбинг - так называется уличное вязание и декор деревьев, скамеек, мини-скульптур. Получается зимнее уличное граффити!

Кроме деревьев, библиотекари украшают к Новому году и Рождеству витрины заведения. В них - тематические книги, открытки, елочные игрушки.

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