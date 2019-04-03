Каждый вопрос требует особого внимания - именно таким стал основной посыл сегодняшнего приема граждан в Борисове. Местных жителей выслушал помощник Президента Александр Косинец. Среди основных тем - земельные и коммунальные вопросы. Так, к примеру, у жителей деревни Загорье уже больше года нет чистой питьевой воды. Количество нитратов в местной артезианской скважине превышает норму в 2,5 раза. До ближайшего чистого источника почти километр. Такая проблема - результат деятельности одного агропредприятия. Александр Косинец взял решение вопроса под личный контроль.



Сегодня в Борисове к помощнику Президента обратились более 20 человек. Выездные приемы - эффективная форма работы с населением. Таким образом возможно не просто помочь в решении частных проблем, но и оценить работу местной власти.