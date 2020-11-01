В Борисове милиционеры помогли трехлетней малышке вернуться к родным

Девочка одна пошла гулять в летней одежде, пока прабабушка забирала старших детей из школы. Уходя, женщина забыла закрыть дверь. Маленькую Машу увидела на улице прохожая и позвонила правоохранителям.







В силу юного возраста самостоятельная путешественница назвала только свое имя. Пока люди в погонах согревали ребенка, ее уже искала прабабушка. В итоге воссоединение семьи произошло очень быстро.