В Борисове начался суд над матерью, истязавшей своего полугодовалого ребенка

Женщина обвиняется в том, что 25 февраля 2024 года, находясь дома в Борисове, не менее 17 раз ударила своего маленького ребенка руками, ногами и мобильным телефоном по различным частям тела, не менее двух раз укусила за левую руку, а также бросала на пол и кресло, толкала руками и ногами, подвергая малыша мученической боли.