ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Борисове начался суд над матерью, истязавшей своего полугодовалого ребенка

В Борисове начался суд над матерью, истязавшей своего полугодовалого ребенка

В Суде Борисовского района начали судить мать за истязание полуторагодовалого сына, сообщает БЕЛТА.

Женщина обвиняется в том, что 25 февраля 2024 года, находясь дома в Борисове, не менее 17 раз ударила своего маленького ребенка руками, ногами и мобильным телефоном по различным частям тела, не менее двух раз укусила за левую руку, а также бросала на пол и кресло, толкала руками и ногами, подвергая малыша мученической боли.

Максимальное наказание по ч.2 ст.154 УК, по которой обвиняется женщина, - пять лет лишения свободы.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все