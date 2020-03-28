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В Борисове одиноким пожилым людям доставили лекарства, антисептики и продукты

В городе нуждающихся в помощи людей - более 20 тысяч. Социальные работники постарались уделить внимание каждому.

В территориальный центр Борисовского района продолжают поступать обращения от пожилых с просьбой помочь в бытовых вопросах. Соцработникам активно помогают волонтеры.

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