В Борисове одиноким пожилым людям доставили лекарства, антисептики и продукты

В городе нуждающихся в помощи людей - более 20 тысяч. Социальные работники постарались уделить внимание каждому.



В территориальный центр Борисовского района продолжают поступать обращения от пожилых с просьбой помочь в бытовых вопросах. Соцработникам активно помогают волонтеры.



