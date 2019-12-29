В Борисове организовали шествие Дедов Морозов и настоящий "Новогодний экспресс"

В Борисове Дед Мороз спустился с крыши прямиком к главной елке Минской области. Накануне прошли новогодние областные торжества для школьников. В общем хороводе участвовали 850 детей из каждого района. Отличники в учебе, юные изобретатели, кадеты, дети из многодетных семей. Для новогоднего праздника в Борисове также организовали шествие Дедов Морозов и настоящий "Новогодний экспресс". Все юные гости уехали домой со сладкими подарками и волшебными впечатлениями. Наталья Кезик - о героях новогоднего праздника (видео).



