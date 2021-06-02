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В Борисове открылась выставка "Всемирное наследие Китая" - совместный проект КНР и Беларуси
Всемирное наследие Китаяв Борисове. В галерее центральной библиотеки города на фотостендах представлены достопримечательности страны. Природные и культурные объекты, древние китайские города - все можно увидеть благодаря фотоработам с информацией на русском и китайском языках.
Открыть новые интересные маршруты решила и Наталья Бордиловская, которая отправилась на выставочный проект в Борисов (видео).
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