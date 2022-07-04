В Борисове открыли новый детский корпус ЦРБ

Праздничная статистика: 3 июля, в День Независимости, в центральном регионе родились 16 детей, трое из них в Борисове. Об этом сегодня заявлено в городе на Березине, где открыли новый детский многопрофильный корпус центральной районной больницы. Комплекс зданий рассчитан на 116 мест (здесь также смогут получать медпомощь и дети из Жодино, Березинского и Крупского районов). Среди отделений - педиатрические, анестезиологии и реанимации, есть палаты интенсивной терапии, которые входят в состав перинатального центра. Плюс лечебно-диагностические подразделения. Многие бытовые моменты продуманы для максимального комфорта детей.