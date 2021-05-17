В Борисове почтили память основателя города князя Бориса Всеславовича

Вениамин, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Непростая жизнь была у Бориса, но она его научила двум главным вещам - во всяком деле искать опору на Бога, а с другой стороны - он всю свою жизнь (хотя временами и совершал военные походы) славился необычайным миролюбием. В основе его государственной политики было миролюбие. Он понимал, что лучше худой мир, чем добрая война.