В Борисове под угрозой закрытия единственная школа олимпийского резерва по конному спорту

Как быть, если спорт уже стал весомой частью жизни, а бумажная волокита в кабинетах может в один момент все прекратить. Спорная ситуация произошла в Борисове, где под угрозой закрытия оказалась единственная школа олимпийского резерва по конному спорту в Минской области. О кардинальном решении руководства прекратить занятия и перевезти лошадей в Минск родители и тренеры узнали постфактум, причем без объяснения причин. Для 25-ти воспитанников - это потеря не только времени и усилий, но и не малых вложенных средств. Руководство города вошло в положение и встало на защиту спортивной секции. Быть или не быть конной школе в Борисове, выяснял Никита Дементьев.





Новость привела как воспитанников, так и родителей в шок

4 года на коне, и все едва ли не под хвост. Так эмоционально 15-летняя Полина Кудина говорит о закрытии местной школы по конному спорту. Новость привела как воспитанников, так и родителей в шок. В письме от имени директора Минского областного центра олимпийского резерва конкретная формулировка - "до 1 февраля перевезти лошадей и инвентарь, принадлежащий центру, в Минск".

Борисовская секция конного спорта под олимпийской символикой существует уже 14 лет. Сегодня здесь обучаются 25 детей. Школа подготовила много достойных спортсменов, в том числе выступающих за национальную сборную.

Евгения Карножицкая, тренер-преподаватель конной школы олимпийского резерва в Борисове:

"Закрыв школу, мы просто перечеркнем все достижения прошлые и будущие наших спортсменов и тренеров, которые вложили непосильный труд и душу в этот спорт".



Свои недовольства тренеры и родители сразу адресовали Борисовскому райисполкому

Как оказалось, напрасно. Местных чиновников новость о закрытии школы тоже застала врасплох. Все эти годы город сдавал в аренду помещения и землю для занятий конным спортом на безвозмездной основе.

Анастасия Копикова, зампредседателя Борисовского райисполкома:

"Никаких препятствий со стороны Борисовского райисполкома и управления спорта и туризма не было, чтобы данная секция не существовала в данном регионе. Мы готовы разобраться в данной ситуации при взаимодействии с Минским областным центром олимпийского резерва по конному спорту".

Туда мы и отправились. В три часа дня застать на рабочем месте директора не получилось. Комментарий заместителя тоже не обнадежил.

Сегодня в областном центре олимпийского резерва числится 61 лошадь, 9 из них сейчас в Борисове

Однако смена борисовской прописки на столичную уж точно не поможет воспитать олимпийских чемпионов, говорят жители райцентра.

Будущий конный манеж Минского областного центра олимпийского резерва по конному спорту. Рассчитан он на проведение соревнований не только локальных, но и международных. Таких объектов в Беларуси всего три. Этот мог быть четвертым. Мешает одно - строительство затянулось на более чем десять лет. Завершить начатое строительство обещают в ближайшие годы. А буквально за несколько часов до выхода материала в эфир стало известно - закрывать борисовскую конную секцию все же не будут. Правда, школа потеряет олимпийский статус.

Вячеслав Шипорев, замначальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

"Статус учреждения центр олимпийского резерва, который должен готовить спортсменов высокого звена, там этот механизм нарушен уже. Они контролировать их постоянно не могут, так как далеко находятся, и тренер, который готовит детей, как бы не достиг того уровня, чтобы готовить в национальную сборную. Мы предложили: или это будет спортивная школа, или это будет физкультурно-оздоровительный центр для занятий с детьми именно с лошадьми. Лошади там остаются, тренер остается, те здания и сооружения там и остаются".



Конной школе в Борисове быть