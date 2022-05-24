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В Борисове пожарный извещатель спас жизни десяти человек

Пожарный извещатель спас жизни десяти человек, из них шестерых детей. Случилось это в Борисове. В результате возгорания жилого дома было сильное задымление на втором этаже. От сигналов прибора проснулись хозяйка и ребенок: они разбудили остальных. До прибытия спасателей все самостоятельно вышли на улицу. В результате пожара повреждены несколько комнат и крыша. Причины возгорания выясняются. А спасатели в свою очередь напоминают о важности установления в домах и квартирах пожарных извещателей.

Всего с начала года в Минской области произошло почти 630 пожаров, погибли 84 человека, спасены 63, в том числе 12 детей.

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