Итоги работы и планы на будущее! Сегодня в Борисове прошла коллегия Минского областного управления МЧС. Спасатели обсудили результаты деятельности подразделений региона, а также план работы по профилактике на 2020-й. От Миноблисполкома некоторым гарнизонам досталось несколько новых единиц специальной техники. На мероприятии побывал Илья Цветков.



240 спасенных жизней в пожарах, на воде и после ДТП, и ни одного погибшего ребенка в регионе. МЧС Минской области сегодня в Борисове подводит итоги работы в 2019 году.В коллегии приняли участие руководители области, Министерства по чрезвычайным ситуациям, областного управления МЧС и начальники районных подразделений. Руководство отметило лучших работников и поделилось планами развития на этот год. Кроме того, спасателям области от Минского облисполкома вручили новую технику - автолестницу, две автоцистерны и легковой автомобиль. Всех поздравил губернатор Александр Турчин.



Спасатели Минского региона продолжают искать новые эффективные формы и методы работы с населением, чтобы повысить уровень безопасности жизнедеятельности. В населенных пунктах области появились новые граффити в стиле МЧС, оборудованные тематические остановочные пункты, детские площадки. Упор в 2020-м спасатели Минского региона все больше планируют делать на профилактику! В области будут открываться новые интерактивные центры безопасности для информирования граждан. Ведь любую опасность проще предупредить.



