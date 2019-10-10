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В Борисове проведут "Дожинки"
Жителей Борисова и всей Минской области ждет большой праздник урожая - "Дожинки". В городе подведут итоги аграрного сезона, поздравят лучших хлеборобов. А вот что ждет гостей, расскажет Александра Кавелич.
В Борисове выпекают караваи из муки нового урожая
Пышное тесто быстро превратится в ароматную выпечку. В этом цеху сейчас работают с утроенной силой. Оригинальные караваи - обязательно из муки нового урожая - станут вкусным подтверждением плодотворной работы хлеборобов.
К празднику урожая сейчас готовятся не только пекари и кондитеры. Столица фестиваля - город Борисов - заметно преображается.
Это касается не только благоустройства городских дворов и парков. Вот-вот первых учеников примет новая школа. Тут будут изучать химию, биологию, физику более 700 ребят. Они каждый день следят за работой строителей.
Продолжается и реконструкция магистралей. Через Борисов постоянно проходит большой транспортный поток, поэтому обновление путепроводов и мостов - вопрос не просто городского комфорта.
Самая активная работа - накануне самого хлебного праздника - на спортивном поле.
На этом стадионе обычно шумят болельщики, наблюдая за футбольными матчами. Но на этих выходных «Борисов-Арена» на время превратиться в большую праздничную площадку. Уже начался монтаж сцены. Тут прозвучат песни и поздравления победителям самого урожайного конкурса.
Лучших водителей, механизаторов, да и всех гостей, встретят и на ярмарке. Там - мастер-классы по белорусским танцам и народному творчеству. А команды из разных районов Минской области расскажут о своем родном крае.
Во время щедрого фестиваля угостят и пышными караваями. Завершится праздник большим концертом, он станет творческим подарком перед новым аграрным сезоном.
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