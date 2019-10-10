В Борисове проведут "Дожинки"

Жителей Борисова и всей Минской области ждет большой праздник урожая - "Дожинки". В городе подведут итоги аграрного сезона, поздравят лучших хлеборобов. А вот что ждет гостей, расскажет Александра Кавелич.

В Борисове выпекают караваи из муки нового урожая

Пышное тесто быстро превратится в ароматную выпечку. В этом цеху сейчас работают с утроенной силой. Оригинальные караваи - обязательно из муки нового урожая - станут вкусным подтверждением плодотворной работы хлеборобов.





К празднику урожая сейчас готовятся не только пекари и кондитеры. Столица фестиваля - город Борисов - заметно преображается.



Это касается не только благоустройства городских дворов и парков. Вот-вот первых учеников примет новая школа. Тут будут изучать химию, биологию, физику более 700 ребят. Они каждый день следят за работой строителей.



Продолжается и реконструкция магистралей. Через Борисов постоянно проходит большой транспортный поток, поэтому обновление путепроводов и мостов - вопрос не просто городского комфорта.





Самая активная работа - накануне самого хлебного праздника - на спортивном поле.