ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Борисове проведут "Дожинки"

Жителей Борисова и всей Минской области ждет большой праздник урожая - "Дожинки". В городе подведут итоги аграрного сезона, поздравят лучших хлеборобов. А вот что ждет гостей, расскажет Александра Кавелич.

В Борисове выпекают караваи из муки нового урожая

Пышное тесто быстро превратится в ароматную выпечку. В этом цеху сейчас работают с утроенной силой. Оригинальные караваи - обязательно из муки нового урожая - станут вкусным подтверждением плодотворной работы хлеборобов.



К празднику урожая сейчас готовятся не только пекари и кондитеры. Столица фестиваля - город Борисов - заметно преображается.

Это касается не только благоустройства городских дворов и парков. Вот-вот первых учеников примет новая школа. Тут будут изучать химию, биологию, физику более 700 ребят. Они каждый день следят за работой строителей.

Продолжается и реконструкция магистралей. Через Борисов постоянно проходит большой транспортный поток, поэтому обновление путепроводов и мостов - вопрос не просто городского комфорта.

Изображение


Изображение

Самая активная работа - накануне самого хлебного праздника - на спортивном поле.

На этом стадионе обычно шумят болельщики, наблюдая за футбольными матчами. Но на этих выходных «Борисов-Арена» на время превратиться в большую праздничную площадку. Уже начался монтаж сцены. Тут прозвучат песни и поздравления победителям самого урожайного конкурса.

Лучших водителей, механизаторов, да и всех гостей, встретят и на ярмарке. Там - мастер-классы по белорусским танцам и народному творчеству. А команды из разных районов Минской области расскажут о своем родном крае.

Во время щедрого фестиваля угостят и пышными караваями. Завершится праздник большим концертом, он станет творческим подарком перед новым аграрным сезоном.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все