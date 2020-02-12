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В Борисове пройдет чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту
Пройти полосу препятствий за 17 секунд. В Борисове на тренировочной базе МЧС Минская областная команда по пожарно-спасательному спорту готовится к чемпионату Беларуси. Первенство среди юниоров пройдет здесь 14и 15 февраля. В необычном спорте ставку тренеры делают на девушек. Тренируются юные спортсменки в двух дисциплинах - преодолении стометровки с барьерами и подъеме по штурмовой лестнице. Республиканское первенство - хорошая подготовка для спортсменов-спасателей.Уже летом лучшие атлеты отправятся защищать честь страны на чемпионат мира в Хорватию.
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