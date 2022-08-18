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В Борисове пятилетний мальчик один гулял у железной дороги

В Борисове пятилетний мальчик один гулял у железной дороги

В Борисове пятилетний малыш один гулял возле железной дороги, пишетБелТА со ссылкой на МВД.

"В Борисове прохожие заметили мальчика, ходившего рядом с железнодорожным полотном. Его отвели на безопасное расстояние и позвонили в милицию. А буквально через несколько минут по рельсам прошел поезд", - рассказали в ведомстве.

Семья мальчика живет неподалеку от станции. Мать находилась на работе, за сыном присматривал отец. Но мужчина уснул после ночной смены.

Фото:БелТА

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