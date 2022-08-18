В Борисове пятилетний мальчик один гулял у железной дороги

В Борисове пятилетний малыш один гулял возле железной дороги, пишетБелТА со ссылкой на МВД.



"В Борисове прохожие заметили мальчика, ходившего рядом с железнодорожным полотном. Его отвели на безопасное расстояние и позвонили в милицию. А буквально через несколько минут по рельсам прошел поезд", - рассказали в ведомстве.



Семья мальчика живет неподалеку от станции. Мать находилась на работе, за сыном присматривал отец. Но мужчина уснул после ночной смены.



Фото:БелТА

