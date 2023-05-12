3.71 BYN
"Красавицы Минщины - богатство страны!" В Борисове сегодня подвели итоги минского областного конкурса красоты.
За звание первой красавицы боролись 35 претенденток из всех регионов области. В дефиле и творческих номерах они демонстрировали жюри свое обаяние, харизму и умение оперативно отвечать даже на самые каверзные вопросы.
В состав жюри вошли специалисты в сферах культуры, образования, моды, красоты.
Самая главная задача - это объективно оценить этот конкурс. "Мисс Минщина" всегда проходит на высоком организационном уровне, все девочки - красавицы. Готовились и мы, конечно, предварительно провели в регионах это мероприятие, этот конкурс - вышли лучшие девушки.
Самые красивые девушки - это славянские девушки, это мы, белоруски. У большинства традиционных белорусов голубые глаза, светлые волосы, у всех очень красивые черты лица. Более того, белорусские девушки самые добрые, самые гостеприимные, самые отзывчивые.
Готовились в очень ускоренном темпе, нон-стопом. Было очень мало репетиций, волнительно.
У меня боевой настрой, готова удивлять своей харизмой, своей улыбкой. У нас номера, 4 дефиле: в национальных костюмах, в коктейльных, в купальниках.
Определили также первую и вторую вице-мисс, "Мисс фото". Дополнительно зрители путем голосования определили обладательницу титула "Мисс зрительских симпатий".