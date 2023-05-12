Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Красавицы Минщины - богатство страны!" В Борисове сегодня подвели итоги минского областного конкурса красоты.

За звание первой красавицы боролись 35 претенденток из всех регионов области. В дефиле и творческих номерах они демонстрировали жюри свое обаяние, харизму и умение оперативно отвечать даже на самые каверзные вопросы.

В состав жюри вошли специалисты в сферах культуры, образования, моды, красоты.

Самая главная задача - это объективно оценить этот конкурс. "Мисс Минщина" всегда проходит на высоком организационном уровне, все девочки - красавицы. Готовились и мы, конечно, предварительно провели в регионах это мероприятие, этот конкурс - вышли лучшие девушки.
Иван Маркевич, зампредседателя Миноблисполкома
Самые красивые девушки - это славянские девушки, это мы, белоруски. У большинства традиционных белорусов голубые глаза, светлые волосы, у всех очень красивые черты лица. Более того, белорусские девушки самые добрые, самые гостеприимные, самые отзывчивые.
Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси
Готовились в очень ускоренном темпе, нон-стопом. Было очень мало репетиций, волнительно.
Валерия Коростик, участница конкурса красоты "Мисс Минщина"
У меня боевой настрой, готова удивлять своей харизмой, своей улыбкой. У нас номера, 4 дефиле: в национальных костюмах, в коктейльных, в купальниках.
Анастасия Гломозда, участница конкурса красоты "Мисс Минщина"

Определили также первую и вторую вице-мисс, "Мисс фото". Дополнительно зрители путем голосования определили обладательницу титула "Мисс зрительских симпатий".