В Борисове сегодня подвели итоги минского областного конкурса красоты

Самая главная задача - это объективно оценить этот конкурс. "Мисс Минщина" всегда проходит на высоком организационном уровне, все девочки - красавицы. Готовились и мы, конечно, предварительно провели в регионах это мероприятие, этот конкурс - вышли лучшие девушки.

Иван Маркевич, зампредседателя Миноблисполкома