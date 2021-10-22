3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Борисове стартовал художественный пленэр "Солнечная теплота дерева"
Культурная столица Беларуси принимает праздник резчиков по дереву. В Борисове стартовал художественный пленэр под названием "Солнечная теплота дерева". Форум традиционный, он проходит с 1989 года и путешествует по нашей стране - его столицами стали десятки городов Беларуси. В Борисове творческий батл проходит во второй раз. Он собрал десяток мастеров резьбы по дереву из разных регионов.
Пленэр продлится пять дней. По итогам форума ландшафт культурной столицы Беларуси получит авторские деревянные скульптуры, которые украсят территорию у Борисовского государственного объединенного музея и площадку возле местной хореографической школы искусств.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов