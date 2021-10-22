В Борисове стартовал художественный пленэр "Солнечная теплота дерева"

Культурная столица Беларуси принимает праздник резчиков по дереву. В Борисове стартовал художественный пленэр под названием "Солнечная теплота дерева". Форум традиционный, он проходит с 1989 года и путешествует по нашей стране - его столицами стали десятки городов Беларуси. В Борисове творческий батл проходит во второй раз. Он собрал десяток мастеров резьбы по дереву из разных регионов.