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В Борисове строят детский многопрофильный корпус при райбольнице

В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса на базе центральной районной больницы. Он рассчитан на 116 мест. В новом здании будет отделение для лечения новорожденных. На втором этаже разместится диагностическое отделение, оснащенное УЗИ и эндоскопическим оборудованием. Новыми возможностями корпуса больницы смогут воспользоваться дети не только Борисова, но и Березина и Крупок. Стройка идет и в Жодино. Там сейчас возводят большую детскую поликлинику. В ней будет центр реабилитации с бассейнами.

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